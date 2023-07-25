وزير الصحة يطمئن

أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، عبد الحق سايحي، اليوم الأربعاء، أنه تم التكفل بصورة مستعجلة بضحايا الحرائق الأخيرة التى مست خمس ولايات بالوطن .

وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية قادته إلى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ،أنه تم إنشاء خلية أزمة على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات تعمل 24سا/24سا وتسهر على تقديم كل الاحتياجات اللازمة.

وقال سايحي ، أنه تم استقبال أكثر من 325 جريح ، وأن ولاية بجاية سجلت عدد أكبر في الجرحى، مشير إلى أنه تم التكفل بجميع الجرحى على مستوى جميع الولايات ، وبالنسبة للإصابات بالغة الخطورة ، أكد سايحي أنه تم التكفل بها على مستوى مستشفى الحروق الكبرى بالعاصمة.

كما أكد الوزير أته لم يتم تسجيل أية ندرة في الأدوية .