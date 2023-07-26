السرطان يغيب مدير مركز مكافحة السرطان السابق بالبليدة

انتقل الى جوار ربه المدير العام السابق للمركز المتخصص في مكافحة أمراض السرطان في البليدة عمر طباش، بعد معاناة مع مرض السرطان.

الراحل تقلد منصب إدارة مستشفى الأمراض العقلية فرانتز فانون أيضا ، و مناصب إدارية أخرى بالجزائر العاصمة ، لينتهي به المطاف على رأس مركز مكافحة السرطان إلى العام الجاري .

و نظم طاقم المستخدمين وقفة تأبينية صبيحة اليوم ، بحرم المستشفى ، ذكروا بخصال الراحل ، و ترحموا على روحه، داعين له بالمغفرة و لطف اللقاء .

يُشار إلى أن البليدة فقدت الأسبوع الماضي أيضا، رئيس مصلحة طب الأعصاب، وعميد كلية الطب سابقا بجامعة سعد دحلب البليدة 01، البروفيسور "أرزقي محمد" ، أحد الأسماء التي يشهد لها بتقنيته الفريدة في التدخل لتفادي الوقوع في إعاقة ، نتيجة الإصابة بجلطة دماغية .