أول غريق في مجرى منبع وادي الحراش بالبليدة

انتشلت وحدة الغطس وفرقة البحث والإنقاذ بالأماكن الوعرة، التابعة للحماية المدنية بالبليدة، جثة غريق من جنسية إفريقية، بالمنطقة المسماة " عنق الجمل " بوادي الآخرة، منبع وادي الحراش بأعماق غابة حمام ملوان إلى الجنوب.

الحادث يسجل الأول بالمنطقة ، والثامن بولاية البليدة ، خلال السنة الجارية، والذي تزامن أيضا وقرار السلطات المحلية تعليق السباحة على " طول وادي حمام ملوان " ، منذ نهاية الأسبوع الماضي، لشبهة تلوث مياه الوادي ، واختلاطها بمياه الصرف الصحي ، وهو القرار الذي خلف غضبا بين شباب المنطقة ، و الذين يتحينون فرصة موسم الاصطياف للاسترزاق ، و بين إيكولوجيين ، رأوا بأن القرار فيه تسرع ، خاصة و أن امكانية معالجة " شبهة التلوث " بالوسائل والمواد الكيميائية ليس بالصعبة ، بدل تعليق السباحة و تحويل حمام ملوان إلى منطقة مهجورة، خالية من السياح و عشاق السباحة بمياه الأودية ، و هو ما أثر على الحياة الاقتصادية و السياحية عموما بالمنطقة ، لدرجة أن تجارا أغلقوا محلاتهم لغياب الزبائن ، وهم يخشون أن يستمر الوضع على حاله و يطول لفترة أكثر ، خصوصا و أن رئيس بلديتهم يتواجد في عطلة سنوية .