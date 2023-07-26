زرواطي يرّسم استقالته

أعلن اليوم الأربعاء، محمد زرواطي استقالته رسميا من على رأس الشركة الرياضية والنادي الهاوي لشبيبة الساورة بعد فترة دامت 16 سنة.

وجاء عبر الصفحة الرسمية لـ " نسور الجنوب" على الفايسبوك: " تحت أجواء مؤثرة قدم السيد محمد زرواطي استقالته رسمياً من رأس الشركة الرياضية والنادي الهاوي لشبيبة الساورة، بعد 16 سنة كاملة مليئة بالنجاحات حتماً سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب، وداعا للأب الروحي لفريق تم تأسيسه من مدينة المريجة أفقر مدن ولاية بشار، ليوصله إلى عمق أدغال افريقيا في ظرف وجيز، فمحبو النادي لن ينسوا كل ما قدمه الرجل للمنطقة بصفة عامة، وسيبقى أحد أهم رموز الساورة للأبد".

يذكر أن قرار الاستقالة جاء خلال الجمعية العامة الاستثنائية التي عقدت صباح اليوم.