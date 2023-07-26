التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 م حرّة

أحرز السباح التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 800 م حرّة الأربعاء في بطولة العالم للسباحة المقامة في مدينة فوكوكا اليابانية.

وسجّل الحفناوي (20 عاماً) 7:37.00 دقائق، متقدّماً على الأسترالي سام شورت (7:37.76 د) والأمريكي بوبي فينك البطل الأولمبي والعالمي (7:38.67 د).

وشهد السباق تنافساً بين الحفناوي، شورت والألماني لوكاس مارتنس، قبل أن ينجح التونسي بالانفراد بالصدارة.

وكان الحفناوي قد حلّ وصيفاً لشورت الأحد الماضي في سباق 400 م حرة، بفارق 2 بالمئة من الثانية فقط، علماً أنه خطف الأضواء في أولمبياد طوكيو الأخير عندما أحرز ذهبية السباق عينه بعمر الثامنة عشرة.

وقال الحفناوي: "سباقي الأخير، 400، احتفظت به في تفكيري وحاولت أن أكون أسرع في 800 ونيل الذهب".