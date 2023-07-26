عاشوراء عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الجمعة المقبل المصادف للعاشر من محرم 1445 هجري، الموافق لـ 28 جويلية 2023، عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة يوم عاشوراء.

وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري اليوم الأربعاء" بمناسبة يوم عاشوراء، وطبقاً لأحكام القانون رقم 63- 278 المؤرخ في 26 يوليو 1963 المعدل والمتمم، المتضمن قائمة الأعياد القانونية المعدل والمتمم، فإن يوم الجمعة العاشر من محرم 1445 هجري، الموافق لـ28 جويلية 2023، يكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأشار البيان ذاته إلى أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".