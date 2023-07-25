بيان هام من وزارة الفلاحة بخصوص المخيمات الصيفية

شدّدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، على إجبارية وضع مخططات نجدة للمخيمات الصيفية الواقعة بجوار الأوساط الغابية مع منع التخييم العشوائي داخل هذه الفضاءات، في إطار إجراءات الوقاية من حرائق الغابات.

وفي بيان لذات المصالح ، أفيد أنّه يتعين إجباريا على القائمين على المخيمات الصيفية وفضاءات الاستجمام، داخل أو بمحاذاة الأوساط الغابية، وضع مخطط للنجدة وللطوارئ أو الإخلاء الاستعجالي، يصادق عليه من طرف السلطات المحلية المختصة، ليتم نشره وتوزيعه على كافة المصطافين.

وأضافت الوزارة أنه "يمنع كلياً التنقل داخل أو بمحاذاة الفضاءات الغابية، أو التخييم العشوائي وكل نشاط من شأنه أن يتسبب في اندلاع النيران".

وتندرج هذه التدابير التي ستستمر إلى غاية الخامس عشر أكتوبر القادم، ضمن الاحتياطات الواجب احترامها في ظل الظروف المناخية الحالية المتسمة بارتفاع درجة الحرارة، تنفيذا للمخطط الوطني للوقاية ومكافحة حرائق الغابات.

وتقرّر أيضاً تكثيف حملات التوعية والتحسيس على المستوى المحلي بالإجراءات الوقائية الواجب احترامها من طرف كافة المواطنين حفاظاً على الأرواح والممتلكات، مع تكثيف دوريات المراقبة المشتركة (المصالح الأمنية، إدارة الغابات والحماية المدنية) على مدار 24/24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.