سيدي بلعباس: قتيلان بإقليم بلدية سيدي إبراهيم

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس عبر خلية الاتصال والإعلام التابعة لها بعد ظهيرة يوم الأربعاء عن مصرع امرأة ورجل إثر اصطدام عنيف كان قد وقع بإقليم بلدية سيدي إبراهيم 11 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس بين قطار لنقل المسافرين كان قادما من وهران وسيارة سياحية، الأمر الذي عجل بتدخل أعوان الحماية الذين تكفلوا بتحويل جثتي القتيلين صوب المصلحة المختصة التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بعاصمة الولاية.

وبحسب ما كشفته عنه المعطيات الأولية "فان القتيلان كانا على متن مركبة من نوع "رونو بارتنر" زرقاء اللون حاولت عبور ممر بإقليم البلدية المذكورة قبل أن يباغتهما القطار وهو يسير بسرعة فائقة ما عجل بحدوث الاصطدام وبالتالي الكارثة.

يذكر أن فرقة الدرك الوطني المختصة إقليميا فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، في انتظار ما ستكشف عنه النتائج لاحقا.