أبرز ما قاله فندبروك وبلخيثر قبل مواجهة الرجاء المغربي

يواجه الجمعة المقبل نادي شباب بلوزداد، فريق الرجاء المغربي وذلك لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وقال لاعب " السياربي" مختار بلخيثر خلال الندوة الصحفية التي نشطها اليوم المدرب الجديد للشباب:" نسعى لتقديم كل ما لدينا خلال هذه المنافسة، كل المواجهات ستكون في المستوى واللاعبون أمام فرصة لإظهار إمكانياتهم".

وأضاف:» سنلعب لقاء داربي مميز ضد الأشقاء المغاربة، الجميع متحمس وكل تركيزنا على الظهور بشكل جيد من أجل تشريف النادي والكرة الجزائرية".

من جهته بدا مدرب الشباب، سفين فندبروك واثقا من قدرة لاعبيه على تقديم مباراة جيدة وقال خلال المؤتمر الصحفي:" أنا متفائل بالمواجهة الأولى، بناء على أن التعداد خاض منافسة رابطة أبطال إفريقيا مؤخرا وهذا يعني أن لديهم الخبرة وقد وصلوا إلى مستوى معيّن".

وأردف:" لم نقم بعمل خاص خلال الخمسة أيام التي التقينا فيها مع بعضنا البعض، عملنا بشكل عام من أجل التأقلم على الظروف وكذلك اكتشاف فرديات كل لاعب خلال المران أفضل من القيام بذلك ونحن بصدد بطريقة خاصة لمباراة معينة".

وختم:" نهدف من خلال هذه البطولة للذهاب إلى بعد أحد ممكن، غايتنا بناء مجموعة متحدة قادرة على قول كلمتها الموسم المقبل في المنافسة الإفريقية والدوري الجزائري".