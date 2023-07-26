الجزائر تدين محاولة الانقلاب في النيجر

أدانت الجزائر بشدة محاولة الانقلاب الجارية في النيجر حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "تتابع الجزائر بقلق بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر وتدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية في هذا البلد الشقيق".

"كما تؤكد الجزائر من جديد تمسكها بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول الإفريقية داخل الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك على وجه الخصوص الرفض القاطع للتغييرات غير الدستورية للحكومات"، وفق البيان ذاته.

وأضاف البيان أن الجزائر تدعو لوضع حد فوري لهذا الاعتداء غير المقبول على النظام الدستوري وهذا الانتهاك الخطير لمقتضيات سيادة القانون، مشددة على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي لجمهورية النيجر، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار في هذا البلد والجار الذي يواجه تحديات معتبرة في منطقة تواجه أزمات متعددة الأبعاد ذات حدة غير مسبوقة.