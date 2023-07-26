جريمة قتل طفل ببوسعادة .. توقيف المتورطين

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة بوسعادة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل جريمة قتل بشعة راح ضحيتها طفل في المدينة.

وجاء في بيان النيابة: "يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة الرأي العام أنه إثر اختفاء الطفل غ.م.ج بتاريخ 21 جويلية تم فتح تحقيق ابتدائي أسفر على العثور على جثة الطفل في المسكن العائلي للمدعو م.أ المعروف بسوابقه القضائية".

وفق ذات المصدر، أمرت نيابة الجمهورية بتشريح الجـثة حيث أكد الطبيب الشرعي وجود عـنف جسدي على جسم الضحية.

وتم، اليوم الأربعاء، تقديم المشتبه فيه "م.أ" والمدعوة "م.ص" أمام النيابة وأمرت بفتح تحقيق قضائي ضدهما بجرائم الاختطاف والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بالنسبة للمتهم الأول وترويج أنباء كاذبة بالنسبة للمتهمة الثانية.

أمر قاضي التحقيق بوضع المتهم الأول رهن الحبس المؤقت ووضع المتهمة الثانية تحت التزامات الرقابة القضائية، يختم البيان.