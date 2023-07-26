إجراءات جديدة في قضية الشاب هيثم

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة في ملف وفاة الشاب هيثم في ولاية تبسة.

وجاء في بيان تحصلت "الخبر" عن نسخة منه، "تكملة للبيان الصحفي الصادر بتاريخ 23 جويلية الجاري، المتعلق بقضية 'ج. هيثم'، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام، أنه لعدم التوصل لنتائج التحقيق الابتدائي المفتوح في واقعة الوفاة وكذا تقرير الطبيب الشرعي لتشرح الجثة، تم فتح تحقيق قضائي وأخطر قاضي التحقيق للبحث عن سبب الوفاة طبقا لأحكام المادة 62 من نفس القانون".

وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة، قد أعلنت، قبل يومين، عن فتح تحقيق، إثر وفاة المرحوم "ج. هيثم"، بتاريخ 20 جويلية 2023 بالمستشفى الجامعي عنابة.

وجاء في بيان مجلس قضاء تبسة "قصد تنوير الرأي العام وتفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام، أنه على إثر وفاة المرحوم ( ج. هيثم) بتاريخ 20 جويلية 2023 بالمستشفى الجامعي عنابة، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة ، كما أمر بتشريح الجثة قصد تحديد الأسباب الحقيقية له".

وأضاف البيان "ستتخذ العدالة كل الإجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق وستعلم الرأي العام في حينه".