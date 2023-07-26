رسالة الرئيس تبون لنظيره النيجري

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفيا مع نظيره النيجيري، مسعودو حسومي.

وحسب بيان وزارة الخارجية "يأتي هذا الاتصال الهاتفي، الذي تركز حول تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر، في أعقاب البيان الرسمي الذي أدانت فيه الجزائر بشدة محاولة الانقلاب التي تجري في هذا البلد الشقيق والجار".

وخلال الاتصال، "طلب الوزير أحمد عطاف من نظيره النيجيري مسعودو حسومي أن ينقل إلى الرئيس محمد بازوم، دعم وتضامن أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، في هذه المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة".

كما نقل الوزير أحمد عطاف تمنيات الرئيس عبد المجيد تبون بأن تتغلب جمهورية النيجر بسرعة على هذه المحنة وتعود بحزم وثبات إلى طريق الاستقرار السياسي والمؤسساتي.