حادث أتول.. طائرة خاصة لنقل مصابين إلى مستشفى زرالدة

نقل في ساعة مبكرة، اليوم الأربعاء، مصابين اثنين على متن طائرة خاصة وفي رحلة مباشرة من مطار تمنراست إلى مطار هواري بومدين في العاصمة.

وقال النائب عن ولاية أدرار عفيف بليلة أنه وعلى إثر النداء الذي توجهت به عائلات جرحى حادثة الحافلة بخصوص تأخر إجلاء المريضين محمد هرويني وفيصل خليف من ولاية أدرار للعاصمة عبر الرحلة الجوية التي كانت مقررة أمس لأسباب تنسيقية تعذر إجلاؤهم، تم الاتصال بالمدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ووزير الصحة وكذا رئيس المجلس الشعبي الوطني وبالتنسيق مع الرئيس المدير العام لشركة سونطراك ومديرية الصحة في ولاية أدرار تم تسخير طائرة خاصة لإجلاء المرضى بمستشفى الحروق بالعاصمة عبر رحلة خاصة من أجل التكفل الأمثل بهما.