بومرداس: إحباط محاولة "حرقة" وتوقيف 10 أشخاص

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بومرداس من إفشال وإحباط محاولة غير شرعية لهجرة سرية لعشرة أشخاص من ساحل عاصمة الولاية، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر من أمن الولاية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائري، أوضحت الملازم الأول كرجاني هاجر، مسؤولة خلية الاتصال بذات الجهاز، أن الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالتنسيق مع فرقة مكافحة الهجرة غير الشرعية بأمن الولاية، أفشلت مؤخرا مخطط هجرة غير شرعية عبر البحر وأوقفت عشرة أشخاص يبلغون من العمر ما بين 30 و40 سنة، وينحدرون من مناطق مختلفة من الولاية، ومن ضمنهم منظمي هذه العملية.

واستنادا إلى نفس المصدر، تعود حيثيات القضية إلى اشتباه عناصر الشرطة خلال دورية بمدينة بومرداس، في مجموعة أشخاص و عددهم أربعة، كانوا على متن مركب.

وبعد تفتيش المركب، عثر عناصر الأمن على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة تقدر بـ 1460 أورو وما يزيد عن 3 ملايين دج.

وبعد التحقيق مع الأشخاص الأربعة الذين تم توقيفهم على متن المركب، اعترفوا بأنهم بصدد تنظيم رحلة غير شرعية عبر البحر فقام عناصر الأمن بتوقيف الأشخاص الآخرين المشتبه في اضطلاعهم في هذه العملية غير الشرعية.

واستكمالا لإجراءات التحقيق، أنجزت الجهات المخولة ملفات قضائية ضد الأشخاص العشر المشتبه فيهم، وقدموا أمام العدالة بعد حجز الأموال التي كانت لديهم وكذا المركب، حسب ذات المصدر.