بومرداس: افتتاح مستشفى روان العالمي

تم رسميا افتتاح المؤسسة الاستشفائية روان التي تعتبر أهم مجمع طبي ببومرداس.

المؤسسة الاستشفائية تم افتتاحها في حفل رسمي بحضور مسؤولين إداريين وطبيين وسط مدينة بومرداس.

وحسب مسؤول المؤسسة الاستشفائية روان خير، فإن المؤسسة الاستشفائية تعتبر مكسب لولاية بومرداس وإضافة هامة لقطاع الصحة حيث تتوفر على اختصاصات هامة عالمية منها الجراحة طب النساء والولادة والقلب والاستعجالات وغيرها من الاختصاصات التي يبحث عنها الجزائريون في دولتي تركيا وتونس.

وأكد بأن المؤسسة الاستشفائية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية وأحدث جهاز "ليارام" في الجزائر والأول يتميز بتقنيات عالية الدقة.

وأوضح بأن المؤسسة الاستشفائية تتوفر على مركز تحاليل يعمل طول أيام الأسبوع وليلا نهارا، مؤكدا أن المؤسسة تدخل ضمن الاستثمار الطبي وفتحها يعود إلى والي بومرداس يحي يحياتن الذي أزال كل العقبات الإدارية وأعطى النور لهذه المؤسسة الاستشفائية.

من جهة أخرى أكد والي بومرداس يحي يحياتن أن المؤسسة الصحية روان إضافة لقطاع الصحة بولاية بومرداس.