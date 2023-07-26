153 عون شبه طبي لتدعيم قطاع الصحة ببرج بوعريريج

كشفت مرازقة نوارة مديرة معهد شبه الطبي ببرج بوعريريج على هامش الاحتفال بفوز فريق كرة القدم بكأس دورة الطبيبة بوديسة التي وافتها المنية بداء كورونا،عن تدعيم قطاع الصحة بـ153 عون شبه طبي من بينهم 89 ممرض صحة عمومية و45 مشغل أجهزة التصوير والأشعة المتخرجين من معهد برج بوعريريج وهي أول دفعة تخرج، و15 مخبري في الصحة، ومدلكين فزيائيين ومساعدين اجتماعيين، من معاهد التكوين شبه الطبي بسطيف ومسيلة وشهادات كل المتخرجين على مستوى معهد برج بوعريريج، لمباشرة تعيينهم في المؤسسات الاستشفائية، ومستشفيات الولاية لتغطية العجز الكبير في أعوان الشبه طبية، خاصة في مستشفى الاستعجالات الطبية أحمد بن عبيد الذي فتح مؤخرا، قبل قرار الإنشاء وميزانية التسيير، و أكد ذات المصدر أن فرع القابلات في السنة الرابعة يمكنه تدعيم عيادات التوليد خلال التكوين التطبيقي هذه السنة.

تبقى الإشارة أن المعهد لم يتحصل على قرار الإنشاء إلا في جانفي 2023، وميزانية التسيير لم تصل بعد، وأن إدارة المعهد استطاعت تسييره لمدة ثلاث سنوات في غياب ادني الوسائل، وبفضل تطوع الأطباء والأخصائيين، ومساعدة مدراء المؤسسات الاستشفائية، وهذا بشهادة وزراء الصحة الذين وقفوا على واقع المعهد الشيء تم افتتاحه استثنائيا بسبب ولاء كورونا لاستقبال أبناء الولاية المسجلين أصلا في معهد سطيف.