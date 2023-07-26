نجم جزائري آخر على رادار الأندية السعودية !

مع اقتراب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، إلى النادي الأهلي السعودي، كشفت مصادر صحفية عن تواجد دولي جزائري آخر على رادار أندية المملكة الخليجية.

ووفق الصحفي الفرانكو جزائري، نبيل جليت، فإن المملكة العربية السعودية حددت وربطت اتصالا لاعب نادي ميلان إسماعيل بن ناصر من أجل وصول محتمل إلى دوري المحترفين السعودي.

وأضاف صحفي جريدة "ليكيب" الشهيرة أنه "لن يتم استهداف اللاعب هذا الصيف بل في الشتاء القادم، والمناقشات جرت بالفعل".

ويتواجد بن ناصر حاليا في مستشفى سبيتار القطري من أجل استكمال العلاج جراء الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ضد الغريم إنتر ميلان.