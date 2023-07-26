فتح المسابقات التصفوية للأسبوع الوطني القرآن الكريم

كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، عن فتح باب المسابقات التصفوية التحضيرية للطبعة الـ25 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن هذه الطبعة التي تنظم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ستكون مفتوحة للذكور والإناث من حافظي القرآن الكريم كاملا برواية ورش، على أن يكون المشاركون في حفظ القرآن كاملا مع التجويد والتفسير قد بلغوا سن الـ25 سنة، بينما تكون مسابقة حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد مفتوحة للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 سنة.

وبالمقابل، يمكن للذين تقل أعمارهم عن 15 سنة المشاركة في مسابقة صغار الحفظة لحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد.

وتشترط الوزارة أن لا يكون المترشح من ضمن الفائزين بإحدى المراتب الثلاث الأولى في المسابقات الوطنية السابقة وأن لا يكون من القراء المحترفين المعروفين وطنيا ودوليا.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل للمشاركة في هذه المسابقات يكون على مستوى مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات.