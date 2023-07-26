الاتحاد الإفريقي يدين بـ"شدة" محاولة الانقلاب في النيجر

أدان الاتحاد الإفريقي "بشدة"، اليوم الأربعاء، "محاولة الانقلاب" في النيجر، داعيا عناصر الحرس الرئاسي التي تحتجز الرئيس محمد بازوم للتوقف فورا عن هذا العمل.

وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، عن تنديده الشديد بما قال إنها "محاولة انقلاب فيما يبدو في النيجر".

كما نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان، بـ"محاولة الانقلاب في النيجر"، داعية إلى الإفراج "فورا" عن الرئيس المنتخب.

وأورد البيان أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تدين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وتدعو الانقلابيين إلى الإفراج فورا، ومن دون شروط، عن رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا".

وأضاف أن "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة، والناس عموما".