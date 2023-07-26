حالة المريض خالد باهي لا تزال عالقة

يتواجد منذ يوم أمس الشاب باهي خالد باحدى العيادات الطبية لدولة تونس من اجل تشخيص حالته الصحية التي عجز عنها الأطباء في الجزائر .

بعد الحملة التضامنية التي كانت بمساهمة من اهل البر والاحسان التي مكنت خالد من السفر الى تونس من جمع مبلغ 50مليونا في ظرف قياسي وجيز ، الا أن باهي الذي يرقد باحدى العيادات الطبية بمدينة صفاقس التونسية وجد نفسه مطالبا بدفع مصاريف اضافية يتطلبها علاجه بعد ان توصل الأطباء الى تشخيص الحالة التي ظل يعاني منها على مدار ثلاث سنوات كاملة التي سبق الخبر وان تناولتها ،وهاهو اليوم ينتظر من المحسنين مساعدته على تمكينه من دفع مصاريف العلاج.