هذا ما قاله رئيس النيجر في آخر تغريدة له

أكد رئيس النيجر محمد بازوم، الذي يحتجزه عسكريون انقلابيون في القصر الرئاسي في نيامي، اليوم الخميس، في رسالة عبر خدمة "إكس" المعروفة سابقاً بـ "تويتر"، أن "المكتسبات الديمقراطية ستصان".

وكتب محمد بالزوم في الرسالة التي نشرت عبر "اكس" قرابة الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش "ستصان المكتسبات التي حققت بعد كفاح طويل. كل أبناء النيجر المحبين للديموقراطية والحرية سيحرصون على ذلك".

من جهته، رفض وزير الخارجية ورئيس الحكومة بالوكالة في النيجر حسومي مسعودو اليوم الخميس، الانقلاب في النيجر، مؤكداً أنّ حكومته تمثّل "السلطات الشرعية والقانونية". وقال خلال مقابلة مع محطة "فرانس 24"، إنّ "السلطة القانونية والشرعية هي التي يمارسها رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم" الذي يحتجزه حالياً عسكريون انقلابيون في مقرّ الرئاسة في نيامي.

وأضاف أنّ بازوم "بصحّة جيدة.