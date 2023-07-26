بوتين يعلن عن عزم روسيا افتتاح عدد من المؤسسات التعليمية في إفريقيا

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على انطلاق أشغال القمة الثانية للمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي، بحضور عدد كبير من الزعماء والدبلوماسيين الأفارقه.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين في كلمته أمام قادة الاتحاد الإفريقي في "المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي" في مدينة سان بطرسبورغ أن روسيا منفتحة على التعاون في كافة المجالات.

وأشار بوتين إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا بلغ عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وزاد في النصف الأول من عام 2023 بنحو 35%، كما أن مجالات التعاون الرئيسية بين روسيا والقارة الإفريقية تشمل الطاقة واستخدام التربة والزراعة، فيما أكد الرئيس الروسي على استعداد روسيا للمساعدة في تعزيز سيادة الدول الإفريقية، حيث تعتبر روسيا إفريقيا شريكا مهما لها، وتعد الاتحاد الإفريقي منظمة إقليمية رائدة، وأعرب عن أمله في تتخذ مجموعة الدول العشرين في قمتها المقبلة بالهند قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إليها.

من جهة أخرى، أعلن بوتين عن عزم روسيا فتح عدد من المؤسسات التعليمية الروسية في إفريقيا

وقال بوتين: سنساعد في دعم الزملاء في إفريقيا فيما يتعلق بالتعليم العالي، ولكن كذلك في مؤسسات التعليم العام وإعداد الكوادر. نتطلع إلى تدريس اللغة الروسية في بعض الدول. وتابع بوتين: يدرس أكثر من 10 آلاف طالب من إفريقيا في المعاهد الطبية الروسية.

وأضاف بوتين: تزداد برامج التبادل ما بين الشباب في روسيا وإفريقيا. أدعو الشباب من إفريقيا لزيارة سوتشي لمهرجان الشباب مارس المقبل التي يشارك فيها أكثر من 20 ألف شاب وفتاة من أكثر من 110 دولة.

وتابع : يجدر استكشاف إمكانية افتتاح مدارس في إفريقيا لدراسة المواد باللغة الروسية، حيث أن دراسة اللغة الروسية وإدخال معايير التعليم الروسية في إفريقيا سيضعان الأساس لتعزيز المزيد من التعاون.