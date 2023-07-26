حرائق الغابات: انطلاق دراسة التعويضات

أكد رئيس اللجنة والمندوب الوطني للكوارث الكبرى عبد الحميد عفرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن اللجنة متعددة القطاعات التي أشرف على تنصيبها وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد باشرت عملها بدراسة التعويضات التي تخض المنتجات الزراعية والحيوانية وإعادة تأهيل السكنات مبرزا أنه سيتم الانتهاء من كل هذه الأشغال وتقييم الأضرار في غضون شهر.

وقال في السياق "هذه اللجنة ستدرس الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية التي قد سبق تفعيلها وتنصيبها لتحديد التعويضات التي ستأخذ بعين الاعتبار كل الأضرار الناجمة من هذه الحرائق.

وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد قد حث أعضاء هذه اللجنة على العمل بتفان دون انقطاع إلى غاية اتمام معالجة كل الملفات الواردة اليها من قبل اللجان الولائية وتحديد التعويضات والمستحقات اللازمة سواء لكل عائلة ولكل فرد.