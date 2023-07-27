تفحم 3 أشخاص في حادث مرور بالشلف

توفي ثلاث أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة إثر حادث مرور وقع اليوم الخميس بالطريق الولائي رقم 3 ببلدية الأبيض مجاجة، شمال شرق الشلف، حسبما علم لدى المديرية الولائية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات الهيئة، الرائد أحمد تقار، أن هذا الحادث الذي وقع في حدود منتصف النهار والنصف على مستوى الطريق الولائي رقم 3 ببلدية الأبيض مجاجة، تمثل في اصطدام عنيف مابين سيارتين سياحتين وهو ما أدى لانقلاب إحداهما واندلاع حريق بها أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص كانوا محصورين بداخلها حرقا.

كما أسفر هذا الحادث عن إصابة أربعة أشخاص آخرين بإصابات خطيرة تتمثل في حروق وكسور و جروح بمختلف أنحاء الجسم حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعاف ثلاثة منهم و إجلائهم إلى المصالح الاستشفائية ببلدية الشلف، بينما تم إجلاء الشخص الرابع عن طريق سيارة خاصة، مثلما أشار السيد تقار.

وعقب ذلك فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الظروف والأسباب الحقيقية لهذا الحادث و كذا تحديد هوية الضحايا الذين تفحمت جثثهم، حسب ذات المصدر.