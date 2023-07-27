البليدة: حجز نحو 09 آلاف كبسولة بريغابالين

أثمرت تحريات عناصر فرقة قمع الإجرام " بياربي "، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، إلى تفكيك مجموعة إجرامية منظمة، تتاجر في الممنوعات، مع حجز ما لا يقل عن 09 آلاف كبسولة بريغابالين 300 ملغم.

العملية الأمنية وحسب الملعومات التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت أن المحققين كشفوا عن وجود شبكة تنتظم و تحترف جريمة الاتجار في المهلوسات الخطيرة، ذات الأساس القوي، خاصة بإقليم بوفاريك، أين تم القبض على أحد عناصر المنظمة، وضبطه يخفي بمسكنه العائلي ما لا يقل عن 09 آلاف كبسولة، ومبلغ مالي بالملايين، مثل عائدات المبيعات.

التحقيق المتواصل، أفرز عن توجيه تهم حيازة ممنوعات والتخزين والتوزيع والتسليم والاستلام للمؤثرات العقلية والمخدرات، بطريقة غير مشروعة قصد البيع في إطار مجموعة إجرامية منظمة.