وزير الداخلية يعزي ضحايا الحرائق بالبويرة

وصل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد إلى ولاية البويرة لتقديم واجب العزاء لأسر ضحايا الحرائق.

وحسب بيان الوزارة، فإنه بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وصل ابراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية التهيئة العمرانية إلى قرية بريشة ببلدية معالة بولاية البويرة مرفوقا بكوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لتقديم واجب العزاء لعائلة براغ التي فقدت أحد أفرادها ضحايا الحرائق وتقديم الإعانة التضامنية التي أقرها رئيس الجمهورية.

وأكد الوزير بأن تكاتف جهود كل الفاعلين سمح بإجلاء العائلات في الوقت المناسب وإنقاذ العديد من الأرواح.

وأشاد الوزير بالتجند الكبير للحماية المدنية وأفراد الجيش الوطني الشعبي والمساهمة البطولية للمواطنين والمجتمع المدني الذي سمح بالتحكم السريع في الحرائق.