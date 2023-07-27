تحديد موعد انتخاب خليفة زفيزف

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) تاريخ 4 سبتمبر المقبل على الساعة 10:00 لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب الرئيس الجديد للهيئة الكروية، خلفا لجهيد زفيزف المستقيل من منصبه، حسبما أعلنته الفيدرالية اليوم الخميس على موقعها الرسمي.

وأورد بيان للفاف أنه "عقب استقالة رئيس الاتحادية، وباستدعاء من الأمين العام للهيئة، منير دبيشي، عقدت اللجنة الانتخابية، المنتخبة خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 16 جوان 2022، أول اجتماع لها (عبر تقنية الفيديو) يوم الخميس 27 جويلية 2023 على 10:00 بمقر الفيدرالية بدالي براهيم".

ويترأس اللجنة الانتخابية علي مالك، فيما انتخب جمال قاسحي رئيسا للجنة الطعون.

وأشار نفس المصدر أن "فتح باب الترشيحات لانتخابات الفاف سيكون يوم الأحد 30 جويلية إلى غاية يوم 13 أوت 2023، فيما تجرى الجمعية العامة الانتخابية يوم الاثنين 4 سبتمبر القادم".

وكان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، جهيد زفيزف، قد أعلن يوم 16 جويلية الحالي عن استقالته من منصبه، في فيديو بثه الموقع الرسمي للفيدرالية، بعد فشله في كسب العضوية في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف المنعقدة يوم 13 جويلية بأبيدجان (كوت ديفوار).

وانتخب زفيزف رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم 7 جويلية 2022 خلفا لشرف الدين عمارة المستقيل هو الآخر من منصبه.

كما ذكرت "الفاف" الأعضاء الراغبين في الترشح لمنصب الرئيس أو عضوية المكتب الفيدرالي، بضرورة الاستجابة إلى شروط القبول، من بينها امتلاك جواز سفر جزائري، ويكون عمره لا يقل عن 25 سنة ويتمتع بكل حقوقه المدنية والقانونية، ولم يكن قد تعرض إلى عقوبة رياضية قاسية المنصوص عليها في قوانين "الفاف" المعمول بها، أن يكون دافعا لحقوق الاشتراك لدى "الفاف" في وقتها المحدد، وأن يتمتع بمستوى تكويني يساوي مستوى جامعي أو تكوين عالي متحصلا من خلالها على شهادة من التعليم العالي الجزائري.

تواريخ العملية الانتخابية :

- تقديم ملفات الترشح : 30 جويلية - 13 أوت 2023 على 16:00

- دراسة الملفات من طرف لجنة الترشيحات يومي 14 و15 أوت

- نشر قائمة المترشحين يوم 15 أوت

- إيداع ملفات الطعون يومي 16 و17 أوت حتى (16:00)

- دراسة الطعون : يومي 19 و20 أوت

- نشر القوائم النهائية للمترشحين المقبولين يوم 20 أوت

- إجراء الجمعية العامة الانتخابية يوم 4 سبتمبر 2023 على 10:00.