بلوغ 800 ألف زبون في خدمة الألياف البصرية

أعلنت "اتصالات الجزائر"، في بيان لها اليوم الخميس، عن بلوغها الـ800 ألف زبون في خدمة الألياف البصرية المعتمدة على تكنولوجيا “FTTH” التي تسمح ببلوغ تدفقات تصل إلى 300 ميغا مع استقرار الشبكة وسهولة استخدام الأنترنت.

وكشفت "اتصالات الجزائر" عن بلوغها 800 ألف زبون في خدمة الألياف البصرية (الألياف البصرية إلى المنزل) اليوم الخميس 27 جويلية 2023، على مستوى حي يقع بمدينة الخروب ولاية قسنطينة.

وبهذه المناسبة، "قامت اتصالات الجزائر باستقبال وتكريم زبونها رقم 800.000 على مستوى وكالتها التجارية الكائنة بالخروب، حيث تم إهداؤه اشتراكا مجانيا وغير محدود لمدة سنة في عرض Idoom Fibre بتدفق 300 ميغا".

يذكر، أنه و"في إطار مواصلة سعيها لتطوير الألياف البصرية في الجزائر، استثمرت اتصالات الجزائر في معدات متطورة من أجل تحسين جودة الشبكة وتوفير تجربة استخدام استثنائية من حيث سرعة الأنترنت والموثوقية، حيث تقترح المؤسسة على زبائنها خدمات وحلول ذات جودة عالية تستجيب لاحتياجاتهم"، وفقا لما أكدته المؤسسة في بيانها".