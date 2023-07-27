أمن مغنية يفكك شبكة إجرامية دولية

تمكنت بحر هذا الأسبوع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مغنية التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات انطلاقا من الشريط الحدودي متجهين إلى ولاية تيبازة، حيث تم خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من المخدرات قنب هندي قدرت بقنطار و05 كلغ محملة على متن شاحنة من نوع إسيزي مخبأة بإحكام.

وبعد توسيع دائرة التحقيق وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي، ليتم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ44000 قرص، ومبلغ مالي يقدر بـ48000 دج، وتوقيف شخص سائق الشاحنة أحد أفراد الشبكة الإجرامية في العقد الرابع من العمر. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية "جناية الحيازة، التخزين والنقل والحصول على المخدرات والمؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير مشروعة ضمن جماعة إجرامية منظمة، جنحة حيازة وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب" قدم بموجبه المتورطون أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.