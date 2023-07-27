الوزير الأول يتحادث مع مسؤول سوداني

أجرى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، محادثات مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، مالك عقار.

على هامش مشاركة بن عبد الرحمان ممثلاً لرئيس الجمهورية، في أشغال قمة روسيا-إفريقيا الجارية بسانت بطرسبرغ بفيديرالية روسيا، كان اللقاء فرصة للتطرق إلى العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم تبادل الرؤى حول الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة التي يعرفها السودان.

ويبحث المشاركون في القمة والمنتدى الاقتصادي والإنساني على مدى يومين آفاق تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية متعددة الأشكال بين الدول الإفريقية وروسيا.

ومن المرتقب ان تتوج القمة بالمصادقة على عدد من وثائق التعاون وكذا على مخطط عمل منتدى الشراكة الروسية الافريقية 2023-2026.