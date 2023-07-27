شبيبة الساورة: التعرف على خليفة زرواطي

تم انتخاب حمليلي مامون بالإجماع رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية لشبيبة الساورة، خلفا لمحمد زرواطي، المستقيل من منصبه، حسبما أعلن عنه النادي المنتمي إلى الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم، اليوم الخميس.

وكشف النادي على صفحته في "فايسبوك" أنه "بعد إلقائهما بالصوت والصورة على مسامع كل الأعضاء من بينهم ممثلين عن شركة اينافور، تم قبول استقالتي محمد زرواطي، ليتم تعيين حمليلي مامون عضوا بمجلس الإدارة وانتخابه بالإجماع رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا للسيد زرواطي".

وعقد مجلس إدارة شبيبة الساورة صباح اليوم الخميس اجتماعا عبر تقنية التحاضر عن بعد لدراسة استقالتي زرواطي من عضوية مجلس الإدارة ومن رئاسة مجلس الإدارة أيضا.

واختتم بيان مجلس إدارة النادي "شكرا محمد زرواطي لن ننسى مؤسس شبيبة الساورة، ستبقى في القلب".

ويعد زرواطي "الأب الروحي" للساورة كونه مؤسس النادي سنة 2008، حيث قاده للمشاركة في كل من منافستي رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكنفيدرالية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن تنافس الفريق على لقب البطولة لعدة مرات، كما بلغ معه نصف نهائي كأس الجزائر للموسم المنقضي (2022-2023).