الشلف: تشييع جنازة شهيد الواجب بن حميدة صالح

شيعت اليوم الخميس ببلدية سنجاس، جنوب الشلف، جنازة شهيد الواجب الوطني، عريف أول بن حميدة صالح، الذي وافته المنية جراء الحرائق التي اجتاحت ولاية بجاية.

وكان جثمان الفقيد قد خص باستقبال رسمي بمطار "أبو بكر بلقايد" بالقواسمية بلدية الشلف، حضره والي الولاية، عطاالله مولاتي، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي بالنيابة، فوضيل بن عبورة، والسلطات العسكرية والأمنية والمدنية وأخ الفقيد.

وانتقل بعدها مولاتي رفقة الوفد الولائي إلى بقعة "الزرق" ببلدية سنجاس لحضور مراسم دفن الفقيد وتقديم واجب العزاء لأفراد أسرته.