وهران: توقيف شخصين متورطين في سرقة وتخريب منشآت السكة الحديدية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من توقيف شخصين متورطين في سرقة وتخريب منشآت السكة الحديدية ببلدية حاسي مفسوخ, حسبما استفيد اليوم الخميس من ذات السلك الامني.

وتمت العملية إثر معلومات وردت للفرقة الإقليمية للدرك الوطني لحاسي مفسوخ بخصوص شاحنة صغيرة مشبوهة بإقليم الاختصاص ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان.

وبعد تمشيط المسالك الترابية والمعبدة بإقليم بلدية حاسي مفسوخ تم ضبط الشاحنة على متنها شخصان و حجز 14 كيسا بلاستيكيا محملا ب 704 براغي من الحجم الكبير بطول 16 سم و 20 صفيحة حديدية بطول 92 سم و عرض 12 سم خاصة بالسكك الحديدية, كما أشير إليه.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية, تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديل بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض السرقة في ظرف الليل و تخريب السكة الحديدية"، وفق ذات المصدر.