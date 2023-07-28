موجة حر شديدة تستمر إلى غاية الأحد

توقعت مصالح الأرصاد الجوية، موجة حر شديدة تجتاح شرق وجنوب البلاد، أيام الجمعة والسبت والأحد.

وفي نشرية خاصة، ترتقب ارتفاع درجات الحرارة قياسية تصل ما بين 44 و46 درجة او تتعدى 47 درجة، وذلك ابتداء من صباح اليوم الجمعة ممتدة إلى غاية يوم الأحد، على ولايات الجلفة، المسيلة، باتنة، خنشلة، تبسة، البويرة، المدية، تيارت، ميلة، قسنطينة.

كما ستعرف ولايات برج باجي مختار، أدرار، تيميمون، عين صالح، بني عباس، ورقلة، بشار، المنيعة وتندوف، استمرار موجة حر شديدة، تتراوح بين 48 و49 وتتجاوز 50 درجة في بعض المناطق، وذلك إلى غاية يوم الأحد.

فيما تجتاح موجة حر قياسية، تتجاوز 50 درجة ولايات بسكرة، تقرت، أولاد جلال، الوادي، والمغيير، غرداية، وذلك الى غاية يوم الاحد.