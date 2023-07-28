مجزرة مرورية جديدة بالنعامة

لقي فجر هذا الجمعة خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على إثرها إلى مستشفى محمد بوضياف بالعين الصفراء بولاية النعامة.

وحسب مصادرنا، فإن الحادث وقع بالمنحدر في المنطقة المسماة العش على مسافة عشر كيلومترات عن مدينة العين الصفراء جنوبي النعامة بالطريق الوطني رقم 6 إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الشلف - بشار.

وقد تجندت كل المصالح لنقل جثث الضحايا وإسعاف المصابين وتنظيم حركة سير المركبات، كما تنقل والي الولاية رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى مكان الحادث ومنه إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين والوقوف على ظروف التكفل بهم.