غليزان: الوالي يكرم الفرق المحققة للصعود

قام نهاية الأسبوع السيد لكحل عياط عبد السلام والي غليزان بتكريم الفرق الرياضية التي حققت نتائج جيدة في هذا الموسم الكروي، وكذا التي حققت الصعود، وكانت البداية بفريق شباب مازونة الذي حقق الصعود إلى الجهوي الأول بعد موسم شاق، حيث رسم لقبه في الجولة الأخيرة.

وكانت المناسبة فرصة لإدارة النادي المازوني لطرح انشغالاتها على الوالي، والصعاب التي يواجهها الفريق على أمل إيجاد حل لمساعدته خاصة ماديا بغية التحضير للموسم القادم .

كما حظيت فرق مولودية بن داود لكرة القدم، وآفاق غليزان للسيدات لكرة القدم، وفريق شبيبة غليزان لكرة اليد، واتحاد مازونة للملاكمة بتكريم من والي الولاية.