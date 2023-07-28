سيدي بلعباس: حادث مميت بالطريق الوطني رقم 92

شهد الطريق الوطني رقم 92 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني وبلعربي شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس فجر الجمعة حادث مرور أسفر عن وفاة شاب في 32 سنة من العمر نظير إصابات مختلفة وجروح كان قد تعرض لها مرافقه بعد انحراف المركبة التي كانت تقلهما عن مسارها الطبيعي وانقلابها.

وكان الجريح البالغ من العمر هو الآخر 32 سنة قد حول على جناح السرعة صوب استعجالات المركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، فيما تكفل أعوان الحماية المدنية بتحويل جثة القتيل إلى مصلحة حفظ الجثث الكائنة بنفس المركز.