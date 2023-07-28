البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة بوقطب بأمن ولاية البيــــض، من حجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقف شخص مشتبه فيه البالغ من العمر29 سنــــــة.

تعــود حيثيـات القضية، إثـــر قيام عناصر أمن دائرة بوقطب بعملية شرطية مشتركة بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مستوى قطاع الاختصاص، من خلال القيام بدوريات مكثفة مع تفتيش المركبـات و تنقيط الأشخاص، أسفرت العملية عن حجز 05 كبسولات نوع بريقابالين 300 ملغ ، قطعة من المخدرات بوزن: 0,03 غ و مقص معدني، التي كانت بحوزة أحد الأشخاص

المشتبه فيهم، الذي تـــم تحويله إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقطب وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضده حكم بسنتيـــن حبس نافذة مع الإيــداع في المؤسسة العقابيـــة و غرامة مالية قدرها:100 ألف.