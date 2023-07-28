انتشال جثث خمسة غرقى

تمكنت مصالح الحماية المدنية صباح اليوم في حدود الساعة 10 و15 د بولاية جيجل من العثور وانتشال جثة غريق يبلغ من العمر 21 سنة بشاطئ ممنوع فيه السباحة بالمكان المسمى الرواسة.

وفي ولاية بجاية، تمكنت المصالح ذاتها صباح اليوم من انتشال جثتي غريقين بشاطئ تاسيفت المرسى ببلدية ملبو. الضحية الأولى من جنس ذكر 16 سنة تم العثور عليه وانتشاله على الساعة 07سا و 27د بعد عملية البحث التي انطلقت أمس، بينما الضحية الثانية من جنس ذكر تم انتشال جثته على الساعة 11 سا 00 د.

أما في ولاية سكيكدة، فتم في حدود الساعة 10 سا 47 د من صباح اليوم انتشال جثتي غريقين بالقرب من شاطئ الرميلة 03 بلدية المرسى دائرة بن عزوز.

الضحية الأولى من جنس ذكر 21 سنة والضحية الثانية من جنس ذكر 23 سنة.