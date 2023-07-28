40 حالة غرق خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية 40 حالة وفاة غرقا على مستوى الشواطئ والمسطحات المائية خلال أسبوع، حسبما كشف عنه، أمس الخميس، المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات.

وأوضح عبدات ،أن مصالح الحماية المدنية "سجلت خلال الفترة الممتدة من الـ 20 جويلية وإلى غاية صبيحة اليوم الـ27 جويلية، 40 حالة وفاة غرقا تم انتشالها، بينها 34 حالة على مستوى الشواطئ و06 حالات على مستوى المجمعات المائية".

وأضاف بخصوص حالات الغرق التي سجلت بالشواطئ، أن "22 حالة سجلت على مستوى شواطئ ممنوعة للسباحة، بينما سجلت باقي الحالات في شواطئ مسموحة ولكن أغلبها براية حمراء".

وفي هذا السياق، تدعو الحماية المدنية إلى "ضرورة تجنب السباحة في الشواطئ الممنوعة والمجمعات المائية، مع احترام الراية في الشواطئ المسموحة والتقيد بشروط السلامة أثناء السباحة".

وكانت المديرية العامة للحماية قد باشرت منذ السابع ماي الماضي، حملات تحسيسية حول مختلف الأخطار المتعلقة بموسم الصيف لاسيما السباحة في الشواطئ الممنوعة والمسطحات المائية، ولحماية المصطافين من هذا الخطر، جندت 367 غطاسا، 951 موظفا بمختلف الرتب و8890 عونا موسميا يملكون من الكفاءة والخبرة ما يتيح لهم تأمين الشواطئ، حسب ذات المتحدث.