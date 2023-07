محرز يوجه رسالة مؤثرة لأنصار "السيتي" (فيديو)

وجه نجم المنتخب الوطني ومتوسط ميدان مانشستر سيتي، رياض محرز، رسالة مؤثرة إلى أنصار النادي عقب توقيعه عقد مع الأهلي السعودي.

وغرد محرز على منصة X : قائلا: "اليوم تنتهي رحلة مدتها خمس سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها، قبل مغادرتي أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى."

وكما زجه محرز رسالة لزملاءه في النادي: قال فيها "سررت بمشاركتكم الملعب وحطمنا عددا لا يحصى من الأرقام القياسية وحققنا ما بدا مستحيلًا ولم نتوقف أبدًا عن الإيمان بأنفسنا خلال الأوقات الصعبة التي واجهناها، سيبقى موسمنا الأخير في الذاكرة إلى الأبد في نادينا وخارجه، وأنا فخور بأنني كنت جزءًا منه."

وشكر ساحر العرب جماهير النادي على منحهم الثقة في كل مرة يدخل فيها إلى أرض الملعب مرتديا قميص النادي.

وختم: "اليوم سأرحل ولكني لن أنساك أبدًا."

Dear Cityzens,



Today marks the end of an unforgettable chapter in my life, a five-year journey filled with countless memories. Before leaving, I wanted to thank the board, the manager and the staff for giving me the chance to prove myself at the highest level.



To my teammates,… pic.twitter.com/81mVXGoKrH