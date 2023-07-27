البطولة العربية: شباب بلوزداد يتعثر في بداية المشوار

مني شباب بلوزداد، اليوم الجمعة، بهزيمة قاسية أمام نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في افتتاح مشاركته في البطولة العربية للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وأنهى بطل الجزائر الشوط الأول متقدما بهدف معاذ حداد في الدقيقة 10، غير أن النادي المغربي عاد في الشوط الثاني بهدفين عن طريق الجزائري يسري بوزوق (د58 ضربة جزاء) وبوشعيب عراسي في الوقت القاتل (د 90+4)، علما أن مهاجم الشباب وامبا ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 68.

ولحساب الجولة الثانية المقررة يوم الاثنين، سيلاقي الوحدة الإماراتي نظيره شباب بلوزداد (14:00سا)، بينما يواجه الرجاء البيضاوي، منافسه النادي الكويتي (18:00سا).

وسيتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة للدور ربع النهائي.

وانطلقت البطولة العربية للأندية يوم الخميس الماضي وستستمر حتى 12 أوت الداخل، وتقام منافساتها في مدن الطائف وأبها والباحة بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقا.