الانترنت: هذا هو عدد المشتركين في الجزائر

تم تسجيل أزيد من 50 مليون مشترك في الانترنت الثابت (خط الاشتراك الرقمي ADSL - الألياف البصرية FTTH - الجيل الرابع LTE/Wimax) والنقال (الجيل الثالث والرابع) في الجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مقابل حوالي 47 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي ما يمثل ارتفاعا يقدر بـ7 بالمائة، حسب آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية.

وأوضح التقرير أن عدد المشتركين في الانترنت بلغ 50,18 مليون مشترك في الثلاثي الأول من 2023 مقابل 46,97 مليون مشترك خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6,83 بالمائة.

وأوضح نفس المصدر أنه من أصل 50,18 مليون مشترك في شبكات الانترنت إلى غاية 31 مارس 2023، تم تسجيل 4,90 مليون مشترك في شبكة الانترنت الثابت (4,20 مليون خلال نفس الفترة من السنة الماضية) و45,29 مليون مشترك في شبكات الهاتف النقال (42,60 مليون مشترك خلال نفس الثلاثي من سنة 2022).

وأشار التقرير إلى أنه من بين 4,90 مليون مشترك في الانترنت الثابت، تم إحصاء 2,78 مليون مشترك في خطوط الاشتراك الرقمية اللاتماثلية و1,49 مليون في شبكة الجيل الرابع الثابت و617.324 مشترك في الألياف البصرية المنزلية.

ومن بين العدد الإجمالي للمشتركين في الانترنت الثابت، تم تسجيل 97,57 بالمائة مشترك مقيم و2,43 بالمائة مشترك مهني.

وفيما يخص المشتركين في مختلف عروض الانترنت الثابت، يتوفر 85,24 بالمائة على التدفق ما بين 10 و20 ميغا و13,98 بالمائة ما بين 20 و50 ميغا، فيما تحوز نسبة 0,46 بالمائة على ما بين 50 و100 ميغا و0,22 بالمائة على أزيد من 100 ميغا.

وانتقل حجم البيانات المستهلكة من 1486مليون جيغا أوكتي خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 إلى 2289 مليون جيغا أوكتي خلال نفس الفترة من سنة 2023، أي بنسبة تطور قدرها 54,04 بالمائة، يضيف ذات المصدر، مع الإشارة إلى أن سوق الانترنت الثابت قد سجل ارتفاعا قدره 14,22 بالمائة بين الثلاثي الأول من 2022 والثلاثي الأول من 2023.

وبخصوص الانترنت النقال، فقد تم تسجيل أزيد من 45,29 مليون مشترك عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023، مقابل 42,60 مليون مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وذكر تقرير سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أنه من أصل 45,29 مليون مشترك في الانترنت النقال، تم تسجيل 39,57 مليون مشترك في شبكة الجيل الرابع و5,71 مليون في شبكة الجيل الثالث، مقدرا معدل النطاق الترددي لكل مشترك خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ب3092 جيغابايت في الثانية مقابل 2240 جيغابايت خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

كما أوضح التقرير أن معدل الاستهلاك الشهري للبيانات لدى كل مشترك قد بلغ بتاريخ 31 مارس 2023 ما مقداره 6,37 جيغا أوكتي مقابل 5 جيغا أوكتي خلال نفس الفترة سنة 2022.

للإشارة، فقد تم إعداد هذا التقرير بناء على تعداد سكاني قدره 44,16 مليون نسمة و7,36 مليون أسرة إلى غاية الفاتح من شهر مارس سنة 2023.