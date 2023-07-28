مشكلة تواجه "السنافر" في مواجهة النجم الساحلي

عقدت إدارة شباب قسنطينة، اليوم الجمعة، ندوة الصحفية للكشف عن آخر المستجدات التي تخص الفريق، حيث سيواجه "السياسي" مشكلة في مقابلة النجم الساحلي بسبب عدم تأهيل اللاعبين الجدد.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، عبد الغني قوراري، في ندوة صحفية، أنه لم يتم الحديث أبدا على تسقيف الأجور، واصفا ذلك بـ"الإشاعة التي تهدف إلى ضرب الاستقرار"، مضيفا "تحدثنا عن ترشيد النفقات، لن نبخل على النادي والمدير العام للآبار مستعد لوضع الإمكانيات المادية والمعنوية".

وتابع ذات المتحدث "المدير العام للشركة بوالحبيب قدم لنا تقريرا ايجابيا، وما حققناه هذا الموسم نظرا للصعوبات يعتبر انجازا، تمكنا من حل مشاكل الديون الخارجية، سيتم رفع الحظر و'التي آم آس' سيفتح"، غير أن المتحدث استبعد أن تتمكن الإدارة من تأهيل المستقدمين الجدد في اللقاء الأول ما سيحتم عليهم خوض لقاء النجم الساحلي في رابطة الأبطال باللاعبين القدامى.

وبخصوص الميركاتو، أكد قوراري أن قانون العرض والطلب هو من يتحكم في سوق التحويلات و"علينا أن لا نبقى مكتوفي الأيدي"، مضيفا أن "المرحلة الحالية فيها ضغط كبير وعلينا أن لا ننساق وراء الإشاعات ونلتف وراء فريقنا".

وحسب ذات المسؤول فإن النادي صار مسيرا بمنهجية مدروسة واحترافية عالية ومستقبلا سيكون رائدا للنوادي الجزائرية، بعدما كان يسير بعشوائية.

للتذكير سيواجه شباب قسنطينة بطل تونس، النجم الساحلي، في ذهاب الدوري التمهيدي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، أحد أيام 18، 19، 20 أوت المقبل بملعب الشهيد حملاوي، فيما سيكون لقاء العودة أحد أيام 25، 26، 27 أوت بالملعب الأولمبي في سوسة.