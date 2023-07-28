مولودية الجزائر تعلن رابع صفقاتها

تواصل إدارة مولودية الجزائر إعلان صفقاتها الجديدة تباعا بعدما كشفت، اليوم الجمعة، عن رابع استقدام خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ومثلما كان منتظرا انضم هداف اتحاد خنشلة سفيان بايزيد لأبناء باب الوادي بعقد يمتد إلى غاية سنة 2026.

وكان اللاعب محل أطماع عدة أندية محلية غير أن الإدارة العاصمية بقيادة الرئيس حاج رجم نجحت في الظفر بصفقة مهمة أخرى.

ودخل أصحاب اللونين الأحمر والأخضر فترة الانتقالات الحالية بقوة حيث كانت البداية بمتوسط الميدان الإيفوراي، محمد زوقرانا، ثم المدافع الدولي جمال بلعمري والموهبة الصاعدة مسلم أناتوف.