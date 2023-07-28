قتيلان و3 جرحى في حادث مرور بالجلفة

لقي شخصين مصرعهما مساء اليوم الجمعة إثر حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة الصقيعة بولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات المركز المتقدم بالصقيعة مدعمة بإسعافات الوحدة الثانوية بحاسي بحبح مساء اليوم في حدود الساعة 17 سا و03 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع رونو كليو 03 وإصدامها بعمود حديدي، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بقلتة السطل.

وأسفر الحادث عن وفاة ضحيتين من جنس أنثى تبلغان من العمر 37 سنة وسنتان، وإصابة 03 آخرين أعمارهم 39 سنة من جنس ذكر و12 سنة، 08 سنوات من جنس أنثى، تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم لمستشفى العقيد أحمد بوقرة بحاسي بحبح فيما تم تحويل الضحيتين المتوفيتين إلى مصلحة حفظ الجثث.