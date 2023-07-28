تيبازة : سقوط شخصين من منطقة كوشة الجير

تعرض شخصين، اليوم الجمعة، لسقوط خطير بالمكان المسمى "كوشة الجير" بمنطقة كورنيش شنوة ببلدية تيبازة.

وتدخلت اليوم على الساعة 13 و43 د، إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بشنوة، مدعمة بالوحدة الرئيسية بتيبازة، وفرقة الغطاسين، من أجل سقوط شخصين بالمنطقة الصخرية كورنيش شنوة، حيث تم إنقاذ ضحية ثانية عالقة بمرتفع، بالمكان المذكور.

وقد تعرض الضحية الأولى من جنس ذكر، لإصابات متعددة، فيما يعاني الضحية الثانية من جنس ذكر هو الآخر، من آلام في أنحاء مختلفة من الجسم، أسعفا ونقلا إلى مستشفى تيبازة.

وذكر شهود عيان أن الضحيتين تعرضا للسقوط عندما كانا بصدد التقاط صور شخصية من الهاتف "سالفي" لينزلقا من المنحدر العلوي نحو الأسفل.