المدية:231 رياضي في البطولة الوطنية للكامبو

يشارك 231 رياضيا ورياضية نهاية هذا الأسبوع في البطولة الوطنية للكامبو بالمركب الرياضي أمام إلياس بالمدية.

التظاهرة الأولى من نوعها، التي أشرف على انطلاقتها مديري الشباب والرياضة، وحضرها رئيس الاتحادية هشام أوحليمة، وطاقمه، إلى جانب أسرة العقيد الشهيد سي الطيب الجغلالي، تعقد استثناء في نهاية الموسم الرياضي، وانضم إليها 36 حكما، وشارك فيها 48 ناديا يمثلون 26 ولاية صنف 18 إلى 21 سنة، و+21 سنة إلى 37 سنة.

كما يشارك في هذه التظاهرة 17 رياضيا من بين أساتذة ماستر "مدربين، حكام، وخبراء "، صنف أكثر من 38 سنة.

ويهدف من هذه المنافسة الاختيار الأولي للفائزين المزمع إقحامهم في المنافسات الدولية في هذا التخصص، ضمن الفريق الوطني.

في هذا الصدد قال مدير الشباب والرياضة "نشكر كل من وافق واختار هذه الولاية لتنظيم هذه التظاهرة، على أمل أن تكون كل الظروف متوفرة لإجرائها في أحسن الظروف والأحوال، لتمكين الرياضيين المشاركين من بذل مجهود أكبر في هذه البطولة التي تنظم في سياق احتفالية عيد الاستقلال والشباب".

من جهتها كرمت الرابطة الولائية للكامبو أسرة الشهيد والسلطات التي عملت على إنجاح هذه التظاهرة.