ماذا قال مدرب شباب بلوزداد عن أول مباراة للفريق؟

أرجع مدرب نادي شباب بلوزداد، سفان فندنبروك أن أسباب خسارة الجولة الأولى من بطولة الملك سلمان للأندية بين شباب بلوزداد والرجاء البيضاوي بهدفين لواحد تعود بالدرجة الأولى إلى تضييع ركلة الجزاء وعدم التركيز في الهجوم والدفاع.

وقال في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لـ " السياربي" على الفايسبوك:" أهم أسباب الخسارة هي تضييع ركلة الجزاء و عدم التركيز في الهجوم و الدفاع، من الجيد لعب مباراة مثل هذه والتي لم نرتكب خلالها أخطاء كبيرة ، والأخطاء الصغيرة يمكننا إصلاحها مستقبلا حيث لعبنا أمام فريق الرجاء الذي يقدم مردودا جيد في الآوانة الأخيرة".

و أضاف التقني البلجيكي: "سنعمل على التفاصيل الصغيرة كي نطور من الفريق و المباريات مثل مباراة اليوم تساعدنا على ذلك، أنا سعيد جدا بطريقة اللعب خاصة الشوط الأول و أعطينا صورة حسنة".

وختم:" اذا حافظنا على اللعب الجميل و عززنا ذلك بالنتيجة سنذهب بعيداً في كل المنافسات، أنا متفائل بطبعي و بعدما رأيت مردود اللاعبين اليوم يمكن القول أنني جد ايجابي".